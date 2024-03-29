Японія продовжила торговельні санкції проти Росії ще на рік

Уряд Японії в рамках економічних санкцій проти Росії вирішив продовжити відмовляти їй в торговельному статусі "найбільшого сприяння" до кінця березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Як мінімум, протягом наступних 12 місяців весь імпорт з Росії буде обкладатися підвищеними митами, включаючи 5% оподаткування поставок лосося порівняно з попередніми 3,5% та 6% - крабів у порівнянні з 4% до квітня 2022 року. Міністр фінансів Японії Сюнічі Сузукі заявив на пресконференції в п'ятницю, що Японія "у співпраці з міжнародним співтовариством" буде протидіяти агресії Росії проти України.