Япония планирует инициировать расследование по реагированию ВОЗ на пандемию

Япония намерена инициировать расследование относительно реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемию коронавируса. Предложение выдвинут на предстоящих общих собраниях ВОЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mainichi.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник, 18 мая, японская сторона предложит Евросоюзу провести справедливое и независимое расследование относительно реагирования организации на пандемию коронавируса.

"Япония призывает расследовать соответствующие действия ВОЗ на пандемию коронавируса. Предложение будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник", - заявил Абэ.

Кроме того, японский министр иностранных дел подчеркнул, что расследование в отношении ВОЗ должен проводить независимый орган.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы провести международное расследование происхождения коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. Столтенберг считает, что такое расследование позволит предотвращать пандемии в будущем.

Также РБК-Украина писало, что иностранные спецслужбы выявили факты сокрытия и уничтожения информации о распространении коронавируса властями Китая. Пекин пытался скрыть вспышку коронавируса до официального признания 20 января.