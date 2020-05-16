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Японія планує ініціювати розслідування щодо реагування ВООЗ на пандемію

Новини » Коронавірус     16.05.2020 - 16:41
Японія планує ініціювати розслідування щодо реагування ВООЗ на пандемію
Ілюстративне фото (freepik)

Японія пропонує провести незалежну перевірку ВООЗ

Японія має намір ініціювати розслідування щодо реагування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на пандемію коронавірусу. Пропозицію висунуть на майбутніх загальних зборах ВООЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mainichi.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що на загальних зборах ВООЗ, які почнуться у понеділок, 18 травня, японська сторона запропонує Євросоюзу провести справедливе та незалежне розслідування щодо реагування організації на пандемію коронавірусу.

"Японія закликає розслідувати відповідні дії ВООЗ на пандемію коронавірусу. Пропозиція буде зроблена на загальних зборах ВООЗ, які розпочнуться у понеділок", - заявив Абе.

Крім того, японський міністр закордонних справ наголосив, що розслідування щодо ВООЗ повинен проводити незалежний орган.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав заклики провести міжнародне розслідування походження коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19. Столтенберг вважає, що таке розслідування дозволить запобігати пандеміям у майбутньому.

Також РБК-Україна писало, що іноземні спецслужби виявили факти приховування та знищення інформації про поширення коронавірусу владою Китаю. Пекін намагався приховати спалах коронавірусу до офіційного визнання 20 січня.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ВООЗЯпоніярозслідуванняКоронавірус
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