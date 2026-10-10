Японія підписала контракт на закупівлю українських дронів SkyFall: що відомо

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.

"Міністерство оборони Японії вже уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Наразі ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх постачання якомога швидше", - повідомив він.

Зазначимо, що SkyFall виробляє перехоплювачі P1-SUN у різних модифікаціях, зокрема з AI-модулем, а також версію зі збільшеною швидкістю польоту для знищення реактивних дронів.

Нещодавно були оприлюднені кадри знищення дронами P1-SUN JetKiller високошвидкісних російських дронів "Герань-5"

Окремо під час пресконференції Коїдзумі відзначив український досвід розробки та швидкого вдосконалення оборонних технологій.

Зокрема, він звернув увагу на "швидкий цикл зворотного зв’язку", завдяки якому кожні два-три тижні з'являються дрони з новими характеристиками.

За словами Коїдзумі, Японії є багато чого навчитися в України як у розвитку оборонної промисловості, так і у зміцненні промислової бази.

Він наголосив, що спроможності стримування та реагування необхідні Японії, а конкретні рішення для їх посилення надалі вивчатимуть.