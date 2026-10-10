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Японія підписала контракт на закупівлю українських дронів SkyFall: що відомо

12:41 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Наталя Крижанівська
Японія підписала контракт на закупівлю українських дронів SkyFall: що відомо Японія закупить дрони SkyFall (фото: пресцентр SkyFall)
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Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів виробництва SkyFall.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.

"Міністерство оборони Японії вже уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Наразі ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх постачання якомога швидше", - повідомив він.

Зазначимо, що SkyFall виробляє перехоплювачі P1-SUN у різних модифікаціях, зокрема з AI-модулем, а також версію зі збільшеною швидкістю польоту для знищення реактивних дронів.

Нещодавно були оприлюднені кадри знищення дронами P1-SUN JetKiller високошвидкісних російських дронів "Герань-5"

Окремо під час пресконференції Коїдзумі відзначив український досвід розробки та швидкого вдосконалення оборонних технологій.

Зокрема, він звернув увагу на "швидкий цикл зворотного зв’язку", завдяки якому кожні два-три тижні з'являються дрони з новими характеристиками.

За словами Коїдзумі, Японії є багато чого навчитися в України як у розвитку оборонної промисловості, так і у зміцненні промислової бази.

Він наголосив, що спроможності стримування та реагування необхідні Японії, а конкретні рішення для їх посилення надалі вивчатимуть.

Нагадаємо, що раніше українська компанія SkyFall презентувала новий ударний безпілотник Thor Hammer класу middle-strike. Такий "агрегат", у залежності від своєї версії здатен долати від 350 до 600 кілометрів.

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