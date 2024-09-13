Японія піднімала у небо винищувачі через політ літаків РФ над архіпелагом

Як заявили у Міноборони Японії, з ранку до полудня четверга два російські літаки Ту-142 пролетіли із моря між Японією і Південною Кореєю в напрямку префектури Окінава.

Після цього вони полетіли на північ над Тихим океаном, щоб завершити свою подорож біля північного Хоккайдо.

Наразі відомо, що російські літаки не входили у повітряний простір Японії. Однак вони пролетіли над територією, яка є предметом територіальної суперечки між Японією і Росією.

"У відповідь ми в екстреному порядку мобілізували винищувачі Сил повітряної самооборони", - сказано у заяві міністерства.

Варто зауважити, що востаннє військові літаки РФ здійснювали політ над Японією у 2019 році. Але тоді йшлося про бомбардувальники, які увійшли в повітряний простір країни.

Спірні території РФ та Японії

Територіальний спір між Японією та Росією стосується південних Курильських островів, які Японія називає своїми "Північними територіями". До цих островів належать Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група дрібних островів Хабомаї.

Суперечка виникла після Другої світової війни, коли Радянський Союз зайняв ці острови у 1945 році після поразки Японії. Відтоді острови перебувають під контролем Росії (як правонаступниці СРСР), але Японія продовжує претендувати на них, вважаючи їх незаконно окупованими.

Цей спір перешкоджає підписанню офіційного мирного договору між Японією та Росією після Другої світової війни. Переговори тривають вже десятиліттями, однак вирішення питання досі не знайдено, і ситуація залишається важливою частиною відносин між країнами.