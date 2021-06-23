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Япония перезагрузит 44-летний ядерный реактор

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 июня японская компания Kansai Electric Power, которая обслуживает Осаку и ее промышленные районы, перезагрузит реактор №3 на своей станции "Михама". Он является старейшим, который был перезапущен еще со времен катастрофы 2011 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечено, что для реактора требовалось специальное разрешение на продление срока службы после более стандартного 40-летнего срока.

К тому же, большинство реакторов в Японии остаются закрытыми после аварии, которая позволила выявить недостатки в их регулировании и надзоре.

Член консультативного совета парламентского комитета по ядерной безопасности Тацудзиро Судзуки отметил, что у него есть опасения по поводу того, как было получено одобрение на перезапуск.

Судзуки сказал, что обеспокоен отсутствием прозрачности на получение разрешения, а также подчеркнул, что "промышленность и правительство не вынесли уроков Фукусимы".

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Японияядерное оружиереактор