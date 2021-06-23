Япония перезагрузит 44-летний ядерный реактор

Отмечено, что для реактора требовалось специальное разрешение на продление срока службы после более стандартного 40-летнего срока.

К тому же, большинство реакторов в Японии остаются закрытыми после аварии, которая позволила выявить недостатки в их регулировании и надзоре.

Член консультативного совета парламентского комитета по ядерной безопасности Тацудзиро Судзуки отметил, что у него есть опасения по поводу того, как было получено одобрение на перезапуск.

Судзуки сказал, что обеспокоен отсутствием прозрачности на получение разрешения, а также подчеркнул, что "промышленность и правительство не вынесли уроков Фукусимы".