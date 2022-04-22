UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония перешла к жесткой позиции в территориальном споре с Россией

Фото: Япония снова называет Курилы своей исконной территорией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Токио перешел к жесткой позиции в своем многолетнем территориальном споре с Москвой после вторжения России в Украину. В ежегодном отчете о внешней политике говорится, что четыре северных острова "незаконно оккупированы" Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

В дипломатической "Синей книге" 2022 года подчеркивается отход Токио от примирительного подхода к России, а формулировка "незаконно оккупированных" в статусе островов у самого северного главного острова Японии Хоккайдо появляется впервые после доклада 2003 года.

Спор вокруг островов - Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи - связан с их захватом Советским Союзом, государством-предшественником России, в течение нескольких недель после капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года. Это не позволил двум странам подписать мирный договор.

В "Синей книге" также говорится, что острова, называемые Южными Курилами в России и Северными территориями в Японии, являются "неотъемлемой" частью территории Японии, формулировка, которая отсутствовало после отчета 2011 года.

"Северные территории - это острова, над которыми Япония имеет суверенитет, и являются неотъемлемой частью территории Японии, но в настоящее время незаконно оккупированы Россией", - говорится в книге.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияКурильские острова