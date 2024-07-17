Японія передасть 3,3 млрд доларів Україні з доходів від заморожених активів РФ, - ЗМІ

Японія вступила в завершальну стадію узгодження надання 3,3 мільярда доларів на підтримку України за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За даними дипломатичних джерел видання, ця сума становить понад 6% від загальної суми підтримки в 50 мільярдів доларів. Японія поспішає завершити розробку системи реалізації допомоги до кінця року.

Очікується, що G7 обговорить і досягне спільної угоди в рамках зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) наприкінці липня.

Сполучені Штати і Європейський союз, які відіграють провідну роль у використанні заморожених активів Росії, внесуть по 20 мільярдів доларів із 50 мільярдів доларів. Решту 10 мільярдів доларів розділять між собою Японія, Велика Британія і Канада.

G7 вирішила, що допомога Україні, яка зазнає російської агресії, надаватиметься у вигляді кредиту, а інвестиційні доходи від заморожених російських активів використовуватимуться для погашення кредиту.