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Японія передасть 3,3 млрд доларів Україні з доходів від заморожених активів РФ, - ЗМІ

Середа 17 липня 2024 08:53
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Японія передасть 3,3 млрд доларів Україні з доходів від заморожених активів РФ, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Японія вступила в завершальну стадію узгодження надання 3,3 мільярда доларів на підтримку України за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За даними дипломатичних джерел видання, ця сума становить понад 6% від загальної суми підтримки в 50 мільярдів доларів. Японія поспішає завершити розробку системи реалізації допомоги до кінця року.

Очікується, що G7 обговорить і досягне спільної угоди в рамках зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) наприкінці липня.

Сполучені Штати і Європейський союз, які відіграють провідну роль у використанні заморожених активів Росії, внесуть по 20 мільярдів доларів із 50 мільярдів доларів. Решту 10 мільярдів доларів розділять між собою Японія, Велика Британія і Канада.

G7 вирішила, що допомога Україні, яка зазнає російської агресії, надаватиметься у вигляді кредиту, а інвестиційні доходи від заморожених російських активів використовуватимуться для погашення кредиту.

Кредит на 50 млрд доларів

Лідери "Великої сімки" на саміті у червні в Італії погодили надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів шляхом доходів від російських активів, заморожених у західних країнах з початку повномасштабної війни в Україні. Ці кошти планують передати Україні до кінця 2024 року.

Країни ЄС планують надати до 60% коштів для кредиту Україні на суму 50 мільярдів доларів.

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