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Япония передала Украине медицинские препараты стоимостью 1 млн долларов

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Япония, Понедельник 09 января 2023 19:48
Япония передала Украине медицинские препараты стоимостью 1 млн долларов Фото: медицинские препараты от Японии поступили в наиболее пострадавшие районы (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Японские неправительственные организации Peace Winds Japan и Japan Platform передали медицинские препараты стоимостью 1 млн долларов в наиболее пострадавшие от войны регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Как сообщает ведомство, препараты были переданы 29 украинским больницам. Благотворительная организация "100% Жизнь" доставила лекарства в медицинские учреждения Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской областей и Киева.

"Неправительственная организация Peace Winds Japan занимается поддержкой людей, находящихся в затруднительном положении в зоне боевых действий. Организация работает в 33 регионах мира, столкнувшихся с военными действиями и вооруженными конфликтами. Peace Winds Japan принимает участие в оказании экстренной гуманитарной помощи, реконструкции и развитию по всему миру", - говорится в сообщении.

Министерство напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России украинские больницы уже получили более 1,1 млн единиц препаратов, среди которых более 90 наименований.

Осенью РБК-Украина сообщало, что испанская неправительственная общественная организация Help to Ukraine передала Украине 20 роботов для дистанционного обследования пациентов Homedoctor.

Кроме того, мы писали, почему ограничение поставок в Украину лекарств, произведенных в России, не повлечет за собой недостатка препаратов в аптеках.

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Министерство здравоохранения Украины
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