Япония отменяет чрезвычайное положение перед Олимпийскими играми в Токио

Япония отменяет чрезвычайное положение, связанное с пандемией коронавируса за месяц до проведения Олимпийских игр в Токио . Это должно произойти в воскресенье, 20 июня.

Напомним, что спортсменов Олимпийских игр предупредили о том, что они могут быть исключены и даже депортированы из Японии. Это произойдет в том случае, если спортсмены будут нарушать правила по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Токио начали массово вакцинировать молодых людей перед Олимпиадой.