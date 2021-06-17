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Япония отменяет чрезвычайное положение перед Олимпийскими играми в Токио

Автор: Наталья Скороход

Япония отменяет чрезвычайное положение, связанное с пандемией коронавируса за месяц до проведения Олимпийских игр в Токио. Это должно произойти в воскресенье, 20 июня.

Об этом сообщает Le Figaro.

Напомним, что спортсменов Олимпийских игр предупредили о том, что они могут быть исключены и даже депортированы из Японии. Это произойдет в том случае, если спортсмены будут нарушать правила по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Токио начали массово вакцинировать молодых людей перед Олимпиадой.

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Олимпиада