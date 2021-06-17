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Японія скасовує надзвичайний стан перед Олімпійськими іграми в Токіо

Автор: Наталья Скороход

Японія скасовує надзвичайний стан, пов'язаний з пандемією коронавірусу за місяць до проведення Олімпійських ігор в Токіо. Це має відбутися в неділю, 20 червня.

Про це повідомляє Le Figaro.

Нагадаємо, що спортсменів Олімпійських ігор попередили про те, що вони можуть бути виключені і навіть депортовані з Японії. Це станеться в тому випадку, якщо спортсмени будуть порушувати правила по боротьбі з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у Токіо почали масово вакцинувати молодих людей перед Олімпіадою.

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Олімпіада