Японія скасовує надзвичайний стан перед Олімпійськими іграми в Токіо

Японія скасовує надзвичайний стан, пов'язаний з пандемією коронавірусу за місяць до проведення Олімпійських ігор в Токіо . Це має відбутися в неділю, 20 червня.

Про це повідомляє Le Figaro.

Нагадаємо, що спортсменів Олімпійських ігор попередили про те, що вони можуть бути виключені і навіть депортовані з Японії. Це станеться в тому випадку, якщо спортсмени будуть порушувати правила по боротьбі з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у Токіо почали масово вакцинувати молодих людей перед Олімпіадою.