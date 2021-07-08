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Япония объявила чрезвычайную ситуацию в Токио. В том числе на время Олимпиады

Автор: РБК-Украина

Правительство Японии из-за ситуации с COVID-19 ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио, в том числе на время Олимпийских игр. Режим продлится с 12 июля по 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Сообщается, что в Токио будет введен уже четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения COVID-19. Этот режим продлится с 12 июля по 22 августа и захватит период Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Эта мера может привести к тому, что Игры пройдут вообще без зрителей. Сегодня организаторы и власти Токио должны решить, сколько зрителей допустить на стадионы.

По словам осведомленных источников, на площадках в Токио, скорее всего, не будет зрителей, и то же самое может относиться к близлежащим префектурам. За пределами столицы проводятся соревнования по софтболу (Йокогама) и баскетболу (Сайтама).

Как заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, в условиях чрезвычайной ситуации на объектах в Токио смогут размещать до 5 000 человек или до 50% от предусмотренных мест.

Напомним, накануне был объявлен состав сборной Украины на Олимпийские игры-2020.

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ЯпонияОлимпиадачрезвычайные ситуации