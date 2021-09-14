Япония обвинила РФ во вторжении самолетов в ее воздушное пространство

Правительство Японии выразило протест России после того, как один из ее самолетов вошел в японское воздушное пространство. Речь идет о транспортном самолете Ан-26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

В Минобороны Японии отмечают, что российское воздушное судно дважды вошло в японское воздушное пространство над восточной окраиной полуострова Сиретоко в префектуре Хоккайдо.

После чего, по тревоге Японией были направлены навстречу истребители и самолет РФ покинул этот район.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу, правительство выразило протест РФ через высокопоставленных дипломатов в Токио и Москве, призвав Россию больше не допускать повторения подобной ситуации.



