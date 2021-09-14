Японія звинуватила РФ у вторгненні літаків в її повітряний простір

Уряд Японії висловив протест Росії після того, як один з її літаків увійшов в японський повітряний простір. Мова йде про транспортний літак Ан-26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

У Міноборони Японії зазначають, що російське повітряне судно двічі увійшло в японський повітряний простір над східним краєм півострова Сіретоко в префектурі Хоккайдо.

Після чого, по тривозі Японією були направлені назустріч винищувачі й літак РФ залишив цей район.

Як заявив генеральний секретар кабінету міністрів Като Кацунобу, уряд висловив протест РФ через високопоставлених дипломатів у Токіо та Москві, закликавши Росію більше не допускати повторення подібної ситуації.



