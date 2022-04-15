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Япония обеспечит не менее 10 авиарейсов с гуманитарной помощью для украинских беженцев

Транспортный самолет С-2 Японии (Фото: v1images.com)
Автор: Константин Широкун

Япония планирует направить самолет Сил самообороны в Польшу с грузом гуманитарного назначения, чтобы помочь странам, принимающим украинских беженцев. Миссия по доставке гумпомощи из Японии продлится как минимум до конца июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Транспортный самолет С-2 будет регулярно доставлять продукты питания, спальные мешки, средства гигиены и другие необходимые товары в Польшу и Румынию. Ожидается, что гуманитарные рейсы будут выполняться раз в неделю. Всего запланировано не менее 10 рейсов.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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БеженцыЯпония