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Япония намерена сохранить долю в российском энергетическом проекте "Сахалин-2"

Фото: Япония намерена сохранить долю в российском энергетическом проекте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония решила сохранить свою долю в проекте по добыче нефти и сжиженного природного газа "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

На встрече в пятницу премьер-министр Фумио Кисида и министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда утвердили план сохранения интересов Японии в проекте "Сахалин-2".

Согласно плану, Mitsui & Co и Mitsubishi Corp сохранят за собой 12,5% и 10% акций соответственно, несмотря на подписание президентом России Владимиром Путиным указа о создании новой операционной компании для усиления контроля над проектом. Неизвестно, сможет ли Токио сохранить свои доли, поскольку последнее слово о продолжении инвестиций двух японских торговых домов будет за Москвой.

Правительство Кисиды подчеркнуло необходимость сохранения доли участия в нефтегазовых проектах на шельфе Сахалина, поскольку они жизненно важны для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов в условиях резкого роста цен на энергоносители.

"Сахалин-2", который начал экспорт СПГ в 2009 году, имеет годовую мощность производства около 10 миллионов тонн газа, при этом Япония, Китай и Южная Корея входят в число основных импортеров. Из общего объема Япония импортирует около 6 млн тонн.

Напомним, что министры иностранных дел Японии и Германии пообещали работать вместе, чтобы поддержать международный порядок, которому грозит длительное вторжение России в Украину.

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