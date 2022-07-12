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Япония намерена побудить нейтральные страны G20 к санкциям против РФ

Фото: министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Японии будет взаимодействовать со странами G20, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не ввели санкции против страны агрессора. При этом в Токио уже приняли несколько пакетов ограничений в отношении Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы японского МИД Есимаса Хаяси во время пресс-конференции.

"Для расширения эффективности санкций против России, Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, прежде всего со странами "Большой семерки" разрабатывать необходимые меры. В рамках формата "Группы двадцати" мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны ввести санкции против РФ", - отметил министр.

Напомним, что в понедельник министры иностранных дел Японии и Германии пообещали работать вместе, чтобы поддержать международный порядок, которому грозит длительное вторжение России в Украину.

Добавим, также во время саммита министры G20 обратились к России с общим призывом.

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