Япония начинает разработку использования энергии солнца для получения электроэнергии в космосе

Как стало известно, Япония подготовила проект новой "дорожной карты" своей космической политики, который предусматривает сотрудничество общественного и частного секторов в разработке средства передвижения по поверхности луны, а также разработку технологии использования энергии солнца.

"В проекте нового плана говорится, что луноход будет перевозить людей по лунной поверхности в рамках одного из американских проектов освоения луны. В документе также указывается, что Япония проведет исследование для разработки технологии использования энергии солнца для получения электроэнергии в космосе", - пишет издание.

Проект предусматривает запуск зонда для изучения одного из спутников Марса в 2024 финансовом году. Он также содержит план, согласно которому подразделение Воздушных сил самообороны начнет следить за космическим мусором и спутниками других стран в 2023 финансовом году.

Правительственный Стратегический штаб космического развития планирует завершить подготовку проекта "дорожной карты" на заседании, которое состоится уже к концу текущего года.