UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Япония лишила Россию статуса нормального торгового партнера

Фото: Япония лишила Россию статуса нормального торгового партнера (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Правительство Японии лишило России статуса "страны наибольшего благоприятствования" в торговле. Решение принято в качестве дополнительной санкционной меры, связанной с российским вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Такое решение означает, что российский импорт в эти страны будет облагаться более высокими таможенными пошлинами.

Президент США Джо Байден объявил об аналогичных мерах в пятницу, тогда как лидеры стран в составе G7 выступили с совместным заявлением, в котором выражено намерение отменить статус "страны наибольшего благоприятствования" для России.

В рамках санкций, наложенных на Россию за ее вторжение в Украину, правительство Японии уже ввело ограничения на экспорт полупроводников и других высокотехнологичных товаров.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News