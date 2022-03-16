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Японія позбавила Росію статусу нормального торгового партнера

Автор: Олександр Білоус

Уряд Японії позбавив Росії статусу "країни найбільшого сприяння" в торгівлі. Рішення прийнято в якості додаткового санкційного заходу, пов'язаного з російським вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Таке рішення означає, що російський імпорт в ці країни буде обкладатися більш високими митами.

Президент США Джо Байден оголосив про аналогічні заходи в п'ятницю, тоді як лідери країн у складі G7 виступили зі спільною заявою, в якій висловлено намір скасувати статус "країни найбільшого сприяння" для Росії.

У рамках санкцій, накладених на Росію за її вторгнення в Україну, уряд Японії вже ввів обмеження на експорт напівпровідників та інших високотехнологічних товарів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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