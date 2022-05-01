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Япония хочет засекретить руководящие принципы обороны из-за войны в Украине и Тайваня, - Kyodo

Фото: Япония хочет обновить программу национальной обороны (japantimes.co.jp)
Автор: Владимир Костырин

Япония намерена частично классифицировать руководящие принципы национальной обороны в рамках серьезного пересмотра политики в отношении безопасности страны к концу года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo News.

По замыслу Токио, инициатива позволит эффективнее противодействовать возросшим региональным угрозам со стороны Китая и РФ, объясняют идею источники в правительстве Японии.

Отмечается, что конфиденциальность пересмотренной версии Руководящих принципов программы национальной обороны, 10-летней политики наращивания обороны, будет соответствовать в основном засекреченной Стратегии национальной обороны США.

Это позволит Японии иметь более конкретную стратегию в отношении непредвиденных обстоятельств, в том числе с участием Северной Кореи из-за ее ракетных и ядерных программ, сообщили источники.

Также учитывается усиление Китаем своего присутствия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, в том числе на контролируемых Японией островах Сэнкаку, на которые претендует Пекин, и возрастание давления на Тайвань.

Кроме того, инициатива продиктована фактором полномасштабного нападения РФ на Украину. Отмечается, что решение Москвы своими односторонними попытками изменить статус-кво могут отразиться в Азии на фоне напряженности вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией.

При рассмотрении обновления программы нацобороны правительством Японии будет сделан акцент на политически чувствительном вопросе о том, сможет ли страна получить возможности для нападения на вражеские базы при ответном ударе, учитывая ее исключительно оборонительную политику - в соответствии с законом об отказе от войны, что прописано в Конституции Японии.

Ранее сообщалось, что Япония перешла к жесткой позиции в территориальном споре с РФ вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Так, в ежегодном отчете о внешней политике Токио говорится, что северные острова "незаконно оккупированы" Россией.

Напомним, в декабре 2021-го появилась информация о том, что США и Япония разработали план военной операции на случай ЧС на Тайване.

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Япония