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Япония и Германия начали совместные военные учения в Тихом океане

Автор: Мария Кучерявец

Командование морских сил самообороны Японии объявило о начале совместных военных учений с Германией. Они пройдут в акватории Тихого океана к югу от Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Известно, что со стороны Германии в учениях участие примет военный фрегат "Бавария". Указано, что корабль является первым немецким военным судном, которое посетило Японию за последние 20 лет.

По информации местных СМИ, сегодня судно, которое два дня будет участвовать в учениях, осмотрит министр обороны Японии Нобуо Киси.

Вместе с тем, ранее, 2 августа военный немецкий корабль "Бавария" уже отправился в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией.

Указано, что корабль направлено для демонстрации и укрепления военных контактов Германии с Японией, Австралией и Южной Кореей.

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