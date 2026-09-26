Японія дає Україні нову фінансову допомогу: куди спрямують кошти

Україна отримала від уряду Японії ще 51,5 млн доларів - вказана сума буде витрачена на розвиток медичної системи.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави Кабміну, ці кошти Токіо виділив у межах проєкту Світового банку THRIVE.

Їхнє цільове призначення - розвиток системи охорони здоров'я України.

"Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України", - наголосив Корецький.

Прем'єр-міністр звернув увагу на те, що загальний обсяг програми THRIVE становить 1,2 млрд доларів.

Він також зауважив, що Україна вже отримала 449 млн доларів із вказаної суми.

"Вдячні уряду Японії та Світовому банку за послідовну підтримку України, внесок у нашу фінансову стійкість та розвиток медичної системи", - підсумував Корецький.

Що ще відомо про програму THRIVE

Це програма Світового банку для України, повна назва якої англійською - Transforming Healthcare through Reform and Investments in Efficiency, тобто "Трансформація охорони здоров'я через реформи та інвестиції в ефективність".

Її головна мета - зробити державні витрати на медицину ефективнішими, зокрема вдосконалити фінансування медичних послуг у межах Програми медичних гарантій (ПМГ) та посилити спроможність НСЗУ.

Кошти THRIVE спрямовують не просто на "медицину загалом", а на реформування того, як держава фінансує та організовує медичну систему.