В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1: толчки ощутили в ряде префектур

Днем 17 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки разной силы ощущались в нескольких префектурах. Угрозу цунами не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Японское метеорологическое агентство .

Очаг землетрясения находился на глубине 80 километров под водой. Толчки до 4 баллов ощущались в префектурах Ямагути, Оита и Эхимэ. Менее сильные подземные удары зафиксированы еще в 15 регионах Японии.

Угрозу цунами японские власти не объявляли. На данный момент нет информации о пострадавших и причиненном ущербе.