В Японии во время запуска взорвалась частная ракета

Это был второй тестовый запуск

В Японии частная ракета компании Interstellar Technologies взорвалась во время второго тестового запуска. Об этом сообщает The Japan Times.

Как отмечается, компания впервые провела испытания ракеты в июле 2017 года. Тогда ракета успешно взлетела со стартовой площадки, но после примерно после 70 секунд полета связь с ней прервалась и полет прекратили.

30 июня 2018 года Interstellar Technologies снова попыталась произвести запуск, но на этот раз ракета даже не успела улететь от космодрома.

На записи запуска видно, что примерно за секунду после взлета в двигателе произошло возгорание, а через несколько секунд после этого тяга двигателя резко снизилась и ракета упала на стартовый комплекс.

После запуска компания сообщила, что катастрофа не привела к человеческим жертвам, а стартовый комплекс получил лишь небольшие повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии аэрокосмическое агентство (JAXA) осуществило запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520.