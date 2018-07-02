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Інтерв'ю

В Японії під час запуску вибухнула приватна ракета

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 20:00
Фото: вибух ракети (.japantimes.co.jp)
Фото: вибух ракети (.japantimes.co.jp)

Це був другий тестовий запуск

В Японії приватна ракета компанії Interstellar Technologies вибухнула під час другого тестового запуску. Про це повідомляє The Japan Times.

Як зазначається, компанія вперше провела випробування ракети в липні 2017 року. Тоді ракета успішно злетіла зі стартового майданчика, але після приблизно після 70 секунд польоту зв’язок з нею урвався і політ припинили. 

30 червня 2018 року Interstellar Technologies знову спробувала провести запуск, але цього разу ракета навіть не встигла відлетіти від космодрому.

На запису запуску видно, що приблизно за секунду після зльоту в двигуні сталося загоряння, а за кілька секунд після цього тяга двигуна різко знизилася й ракета впала на стартовий комплекс.

Після запуску компанія повідомила, що катастрофа не призвела до людських жертв, а стартовий комплекс отримав лише невеликі пошкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Японії аерокосмічне агентство (JAXA) здійснило запуск найменшої в світі ракети-носія SS-520.

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Теги публікації: Японія, ракета, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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