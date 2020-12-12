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В Японии впервые зафиксировали более 3 тысяч новых случаев заражения COVID

Автор: Роман Тверденко

В Японии в субботу, 12 декабря, впервые зафиксировали более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В стране продолжается рост заболеваемости COVID-19.

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Об этом сообщает Reuters.

В субботу в Японии зафиксировали 3041 случай заражения коронавирусом, из них 621 в столице Токио.

С 19 ноября в стране в большинство дней фиксируют более двух тысяч случаев заболевания, а 12 декабря впервые было более трех тысяч.

Всего за период пандемии в Японии зафиксировали 171 542 случая заражения, 2 502 человека умерло.

Сегодня сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация в Штатах начнется менее чем через 24 часа.

Отметим, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 811 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 13 653 пациента.

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