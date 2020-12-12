ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Японии впервые зафиксировали более 3 тысяч новых случаев заражения COVID

Япония, Суббота 12 декабря 2020 16:38
В Японии впервые зафиксировали более 3 тысяч новых случаев заражения COVID
Фото: школьники на станции в Токио (flickr.com/dakiny)
Автор: Роман Тверденко

В Японии в субботу, 12 декабря, впервые зафиксировали более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В стране продолжается рост заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу в Японии зафиксировали 3041 случай заражения коронавирусом, из них 621 в столице Токио.

С 19 ноября в стране в большинство дней фиксируют более двух тысяч случаев заболевания, а 12 декабря впервые было более трех тысяч.

Всего за период пандемии в Японии зафиксировали 171 542 случая заражения, 2 502 человека умерло.

Сегодня сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация в Штатах начнется менее чем через 24 часа.

Отметим, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 811 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 13 653 пациента.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь