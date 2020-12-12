В Японії вперше зафіксували понад 3 тисячі нових випадків зараження COVID

Фото: школярі на станції в Токіо (flickr.com/dakiny)

В Японії в суботу, 12 грудня, вперше зафіксували більше трьох тисяч нових випадків зараження коронавірусом. В країні продовжується зростання захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

В суботу в Японії зафіксували 3041 випадок зараження коронавірусом, з них 621 в столиці Токіо.

З 19 листопада в країні в більшість днів фіксують більше двох тисяч випадків захворювання, а 12 грудня вперше було більше трьох тисяч.

Всього за період пандемії в Японії зафіксували 171 542 випадку зараження, 2 502 людини померло.

Сьогодні повідомлялося, що Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалив вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Вакцинація в Штатах почнеться менше ніж через 24 години.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу підтвердили 12 811 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 13 653 пацієнта.