UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Японии военный самолет выкатился за взлетную полосу. На борту были 10 человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

Морской патрульный самолет Kawasaki P-1 воздушных сил самообороны Японии выкатился за взлетно-посадочную полосу на авиабазе Гифу в городе Какамигахара. На борту воздушного судна находились 10 человек, никто из них не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NAGOYA TV.

Инцидент произошел 7 сентября во время технического обслуживания самолета. Причины, которые вызвали самопроизвольное движение воздушного судна выясняются.

Телеканал опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что самолет остановился в поле рядом с взлетной полосой, уткнувшись носом в землю. Возле него находятся люди в рабочей форме. Они рассматривают повреждения, которые получило воздушное судно.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияТокио