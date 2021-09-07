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В Японии военный самолет выкатился за взлетную полосу. На борту были 10 человек

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Токио, Вторник 07 сентября 2021 22:04
В Японии военный самолет выкатился за взлетную полосу. На борту были 10 человек Фото: в Японии военный самолет выкатился за взлетную полосу (twitter.com/IiiTango)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Морской патрульный самолет Kawasaki P-1 воздушных сил самообороны Японии выкатился за взлетно-посадочную полосу на авиабазе Гифу в городе Какамигахара. На борту воздушного судна находились 10 человек, никто из них не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NAGOYA TV.

Инцидент произошел 7 сентября во время технического обслуживания самолета. Причины, которые вызвали самопроизвольное движение воздушного судна выясняются.

Телеканал опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что самолет остановился в поле рядом с взлетной полосой, уткнувшись носом в землю. Возле него находятся люди в рабочей форме. Они рассматривают повреждения, которые получило воздушное судно.

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