В Японии военный самолет выкатился за взлетную полосу. На борту были 10 человек
Фото: в Японии военный самолет выкатился за взлетную полосу (twitter.com/IiiTango)
Морской патрульный самолет Kawasaki P-1 воздушных сил самообороны Японии выкатился за взлетно-посадочную полосу на авиабазе Гифу в городе Какамигахара. На борту воздушного судна находились 10 человек, никто из них не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NAGOYA TV.
Инцидент произошел 7 сентября во время технического обслуживания самолета. Причины, которые вызвали самопроизвольное движение воздушного судна выясняются.
Телеканал опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что самолет остановился в поле рядом с взлетной полосой, уткнувшись носом в землю. Возле него находятся люди в рабочей форме. Они рассматривают повреждения, которые получило воздушное судно.