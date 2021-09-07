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В Японії військовий літак викотився за злітну смугу. На борту були 10 осіб

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Токіо, Вівторок 07 вересня 2021 22:04
В Японії військовий літак викотився за злітну смугу. На борту були 10 осіб Фото: в Японії військовий літак викотився за злітну смугу (twitter.com/IiiTango)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Морський патрульний літак Kawasaki P-1 Повітряних сил самооборони Японії викотився за злітно-посадкову смугу на авіабазі Гіфу в місті Какамігахара. На борту повітряного судна перебували 10 осіб, ніхто з них не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NAGOYA TV.

Інцидент стався 7 вересня під час технічного обслуговування літака. Причини, які викликали мимовільний рух повітряного судна з'ясовуються.

Телеканал опублікував відео з місця події. На кадрах видно, що літак зупинився в полі поруч зі злітною смугою, уткнувшись носом в землю. Біля нього знаходяться люди в робочій формі. Вони розглядають пошкодження, які отримало повітряне судно.

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