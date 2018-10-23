В Японії суховантаж врізався в міст: 16 тис. людей залишилися без води

Ілюстративне фото (safety4sea)

На даний момент невідомо, коли поновиться стабільна подача питної води

На заході Японії суховантаж Erna Oldendorff зіткнувся з мостом, що з'єднує острів Хонсю з островом Суо-Осіма. Щогла і кран судна при зіткненні пошкодили секцію моста, в результаті чого 16 тис. людей залишилися без води, передає РБК-Україна з посиланням на NHK.



Як зазначається, за що проходить по мосту водопроводу поставлялася питна вода для 9 тис. будинків на острові Суо-Осіма.



На даний момент невідомо, коли поновиться стабільна подача питної води.

На острів Суо-Осима було доставлено кілька цистерн, щоб забезпечити водою лікарні, школи і держустанови.



Нагадаємо, на Сардинії в Італії обрушилася частина мосту через річку Санта-Лючія на шосе 195.

Через сильний дощ річка вийшла з берегів, що призвело до руйнування.