UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Японии состоялись учения на случай ядерной аварии

Автор: Анна Полисученко

В префектуре Ниигата на западе Японии состоялись учения. Их целью была отработка действий при аварии на АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По сценарию учений, на атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" произошла серьезная авария.

В общей сложности в них приняли участие примерно 800 жителей расположенных поблизости АЭС городов - Нагаока и Касивадзаки.

"В городе Касивадзаки некоторые из участников учений проверили процедуры эвакуации с использованием такси для пассажиров на коляске", - говорится в сообщении.

В ходе учений использовалась система распознавания лиц для определения местонахождения эвакуированных.

Ранее мы писали, что Япония и Германия начали совместные военные учения в Тихом океане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония