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В Японии рассматривают возвращение чрезвычайного положения

Япония, Суббота 02 января 2021 15:53
В Японии рассматривают возвращение чрезвычайного положения
Фото: японцы в масках (japantimes.co.jp)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Японии рассматривает новое введение чрезвычайного положения в стране. Ситуация с коронавирусом ухудшается.

Об этом сообщает Japan Times.

Ввести режим ЧП правительство призвали губернаторы Токио, префектур Сайтама, Тиба и Канагава. В ответ на это министр экономики Ясутоши Нисимура заявил, что правительству необходимо посоветоваться с экспертами, чтобы определить, нужно ли вводить чрезвычайное положение.

Ранее премьер-министр Есихиде Суга выступал против введения ЧП, которое действовало в стране еще во время первой волны коронавируса в апреле 2020 года.

На этой неделе в Японии был зафиксирован новый рекордный показатель суточного прироста случаев заражения - 4520 в четверг, 31 декабря.

В понедельник сообщалось, что в Японии выявили заражение новым штаммом коронавируса у женщины. Заражение новым штаммом COVID-19 произошло в Южно-Африканской Республике.

Кроме того, правительство Японии запретило въезд на территорию страны до конца января.

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