В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение произошло в акватории острова Хатидзе

В Японии вчера, 25 марта 2018 года, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом со ссылкой на Японское метеорологическое агентство сообщает "Синьхуа".

"Землетрясение магнинтудой 6,1 произошло в 23:37 в акватории острова Хатидзе. Угрозы цунами нет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Хатидзе, относящегося к группе островов Идзу. Гипоцентр залегал на глубине 40 км.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 марта 2018 года возле берегов Индонезии на глубине около 8 км произошло землетрясение магнитудой 5,7. Как сообщали в Национальной геологической службе Соединенных Штатов Америки (США) в 211 км к востоку от города Амахаи в море на на глубине 7,9 км был зафиксирован эпицентр подземных толчков. Землетрясения в этом районе - явление частое и в последний раз подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы 2 марта на острове Ямдена.