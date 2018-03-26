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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 11:04
Фото: в Японии произошло землетрясение (usgs.gov)
Фото: в Японии произошло землетрясение (usgs.gov)

Землетрясение произошло в акватории острова Хатидзе

В Японии вчера, 25 марта 2018 года, произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом со ссылкой на Японское метеорологическое агентство сообщает "Синьхуа".

"Землетрясение магнинтудой 6,1 произошло в 23:37 в акватории острова Хатидзе. Угрозы цунами нет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Хатидзе, относящегося к группе островов Идзу. Гипоцентр залегал на глубине 40 км.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 марта 2018 года возле берегов Индонезии на глубине около 8 км произошло землетрясение магнитудой 5,7. Как сообщали в Национальной геологической службе Соединенных Штатов Америки (США) в 211 км к востоку от города Амахаи в море на на глубине 7,9 км был зафиксирован эпицентр подземных толчков. Землетрясения в этом районе - явление частое и в последний раз подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы 2 марта на острове Ямдена.

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Теги публикации: Япония, землетрясение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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