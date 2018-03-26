В Японії стався землетрус магнітудою 6,1

Землетрус стався в акваторії острова Хатидзе

В Японії вчора, 25 березня 2018 року, стався землетрус магнітудою 6,1 бали. Про це з посиланням на Японське метеорологічне агентство повідомляє "Сіньхуа".

"Землетрус магнітудою 6,1 стався в 23:37 в акваторії острова Хатидзе. Загрози цунамі немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився на схід від острова Хатидзе, що відноситься до групи островів Ідзу. Гіпоцентр залягав на глибині 40 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 березня 2018 року біля берегів Індонезії на глибині близько 8 км стався землетрус магнітудою 5,7. Як повідомляла Національна геологічна служба Сполучених Штатів Америки (США) у 211 км на схід від міста Амахаі в морі на глибині 7,9 км був зафіксований епіцентр підземних поштовхів. Землетруси в цьому районі - явище часте і востаннє підземні поштовхи магнітудою 6,0 були зафіксовані 2 березня на острові Ямдена.