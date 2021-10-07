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В Японии произошло мощное землетрясение. Остановили метро и скоростные поезда

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Токио, Четверг 07 октября 2021 17:55
В Японии произошло мощное землетрясение. Остановили метро и скоростные поезда Фото: в Японии произошло мощное землетрясение (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате пришлось приостановить метро в Токио и движение скоростных поездов "Синкансен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что землетрясение сильно ощущалось в Токио. По словам свидетелей, оно было такой силы, что в домах падала и разбивалась посуда. Толчки продолжались более 30 секунд.

Также сообщается, что после землетрясения по громкоговорителям призвали жителей Токио сохранять спокойствие. Несколько сотен абонентов остались без электричества.

По данным японских СМИ, в Токио остановили движение поездов метро, на объектах атомной энергетики повреждений нет. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Напомним, ранее сообщалось о землетрясении на юге Хорватии, магнитуда подземных толчков составила 5,1.

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Япония Землетрясение
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