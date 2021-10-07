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В Японії стався потужний землетрус. Зупинили метро і швидкісні поїзди

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Токіо, Четвер 07 жовтня 2021 17:55
В Японії стався потужний землетрус. Зупинили метро і швидкісні поїзди Фото: в Японії стався потужний землетрус (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

В японській префектурі Тіба стався землетрус магнітудою 6,1. В результаті довелося призупинити метро в Токіо і рух швидкісних поїздів "Сінкансен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що землетрус сильно відчувався в Токіо. За словами свідків, він було такої сили, що в будинках падав і розбивався посуд. Поштовхи тривали більше 30 секунд.

Також повідомляється, що після землетрусу по гучномовцях закликали жителів Токіо зберігати спокій. Кілька сотень абонентів залишилися без електрики.

За даними японських ЗМІ, в Токіо зупинили рух поїздів метро, на об'єктах атомної енергетики пошкоджень немає. Загроза цунамі після землетрусу не оголошувалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про землетрус на півдні Хорватії, магнітуда підземних поштовхів склала 5,1.

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