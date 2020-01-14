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У Японії стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 09:50
У Японії стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

Біля Фукусіми стався землетрус

У Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,0, поштовхи відчувалися у Токіо, біля Фукусіми. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kyodo News.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився неподалік від Токіо - в сусідній префектурі Ібаракі. Підземні поштовхи відчули також жителі префектур Тотігі, Тіба і Фукусіма.

"Землетрус магнітудою 5,0 стався у східній Японії, включаючи мегаполіс Токіо вранці у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Інформація про потерпілих та руйнування не надходили. Загрозу цунамі не оголошували.

Нагадаємо, в 2011 році стався землетрус в префектурі Фукусіма, силою 6,6. Епіцентр землетрусу розташовувався на території острова Хонсю в 17 км на південний-захід від поселення Ісікава і в 161 км на північний схід від столиці Японії - Токіо. Цей землетрус був найсильнішим серед континентальних.

У доповіді Комітету з вивчення землетрусів у вересні 2011 року підтвердили загибель чотирьох людей під час землетрусу. У той час як Геологічна служба США вказує на загибель сімох людей.

РБК-Україна писало, що нещодавно сейсмологи зареєстрували біля берегів Індонезії землетрус магнітудою 6,2.

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