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В Японии подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

Новости » Общество     26.01.2020 - 15:57
В Японии подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В Японии зарегистрировали четвертый случай заражения

В Японии зарегистрировали четвертый случай заражения человека коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

По данным Министерства здравоохранения страны, заболевшим является 40-летний турист из китайского Уханя. Он стал четвертым пациентом с пневмонией, вызванной неизвестным ранее коронавирусом.

В частности, первый случай заражения им в Японии выявили 16 января. Тогда вирус нашли у 30-летнего мужчины из префектуры Канагава, который вернулся из Уханя. Позже из китайского города в Токио прибыли еще два заразившихся туриста - 40-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Так, японское издание NHK сообщило, что Министерство иностранных дел Японии договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Считается, что по состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 граждан Японии.

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