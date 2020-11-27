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В Японии из-за пандемии отменили ежегодное появление императора

Автор: Артур Родивилов

Новогодние мероприятия с участием императорской семьи Японии отменены из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующее решение было принято управлением делами японского императорского двора.

Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в последний раз подобные мероприятия были отменены в 1990 году в связи с трауром по случаю смерти императора Хирохито, который приходится дедом нынешнему императору Нарухито.

Ежегодно 2 января десятки тысяч жителей Японии собираются перед императорским дворцом в Токио, чтобы увидеть членов императорской семьи, которые несколько раз в течение дня выходят на специальный балкон, чтобы поприветствовать собравшихся.

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Ранее, 18 ноября, сообщалось, что в Токио был установлен рекордный прирост новых случаев COVID-19 за сутки - 493.

По данным Worldometer на 27 ноября, в Японии выявлено 137 261 случаев COVID-19, 116 378 пациентов выздоровели, 2022 человека умерли.

Напомним, Япония отложила одобрение препарата для лечения коронавируса.

Эстония первой получила из Японии лекарства от COVID-19 для тестирования на людях.

Также РБК-Украина писало, что Япония передаст Украине партию препарата фавипиравир.

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