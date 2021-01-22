В Японії спростували інформацію про можливе скасування Олімпіади в Токіо

Фото: лого літньої Олімпіади в Токіо (facebook.com tokyo2020)

Організатори Олімпійських ігор у Японії опублікували заяву, в якій спростували інформацію про можливе рішення скасувати захід 2021 року в Токіо. Раніше повідомлялось, що влада розглядає такий варіант.

Про це повідомляє CNN.

В заяві сказано, що організатори докладають усіх зусиль щоб підготуватися до безпечних ігор.

"Ми сподіваємося, що повсякденне життя може повернутися до нормального ритму якомога швидше, й ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб підготуватися до безпечних і надійних Ігор", - повідомили організатори.

Раніше The Times з посиланням на високопоставленого члена уряду країни повідомило, що японська влада розглядає можливість скасування Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році через пандемію коронавірусу. Владі довелося прийняти екстрені заходи для боротьби з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не має наміру скасовувати літню Олімпіаду в Токіо, яка була перенесена на 23 липня 2021 року через пандемію. Однак вона може пройти без глядачів.