В Японии оползень снес десятки домов, есть погибшие

В японском городе Атами в префектуре Сидзуока сошедший с гор оползень снес и уничтожил около 80 домов. Известно о двух погибших.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на телеканал NHK .

По данным японских экстренных служб, пока невозможно установить масштабы происшествия, так как дожди продолжаются. По разным оценкам, от оползня в разной мере пострадали от 100 до 300 домов.

Местные экстренные службы были вынуждены прерывать поисково-спасательную операцию из-за возобновляющихся дождей. Спасатели также обнаружили десять человек внутри домов, погребенных под оползнем.

Ранее в Японии из-за мощного оползня пострадали 20 человек. По оценкам метеорологов, за три дня в префектуре Сидзуока выпало около 550 миллиметров осадков, в префектуре Канагава - 780 миллиметров, что превысило месячный уровень осадков.

В Японии сейчас происходит сезон дождей, который является частью Восточно-азиатского сезона, обычно он проходит в период между 7 июня и 20 июля.