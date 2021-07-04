У Японії зсув зніс десятки будинків, є загиблі

У японському місті Атамі в префектурі Сідзуока зсув, що зійшов з гір, зніс і знищив близько 80 будинків. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на телеканал NHK .

За даними японських екстрених служб, поки неможливо встановити масштаби події, через те, що дощі тривають. За різними оцінками, від зсуву в різній мірі постраждали від 100 до 300 будинків.

Місцеві екстрені служби були змушені переривати пошуково-рятувальну операцію через поновлювані дощі. Рятувальники також виявили десять осіб всередині будинків, похованих під зсувом.

Раніше у Японії через потужний зсув постраждали 20 людей. За оцінками метеорологів, за три дні в префектурі Сідзуока випало близько 550 міліметрів опадів, в префектурі Канагава - 780 міліметрів, що перевищило місячний рівень опадів.

В Японії зараз відбувається сезон дощів, який є частиною східно-азіатського сезону, зазвичай він проходить в період між 7 червня і 20 липня.