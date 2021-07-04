У Японії зсув зніс десятки будинків, є загиблі

У японському місті Атамі в префектурі Сідзуока зсув, що зійшов з гір, зніс і знищив близько 80 будинків. Відомо про двох загиблих.
Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на телеканал NHK.
Місцеві екстрені служби були змушені переривати пошуково-рятувальну операцію через поновлювані дощі. Рятувальники також виявили десять осіб всередині будинків, похованих під зсувом.
За даними японських екстрених служб, поки неможливо встановити масштаби події, через те, що дощі тривають. За різними оцінками, від зсуву в різній мірі постраждали від 100 до 300 будинків.
Раніше у Японії через потужний зсув постраждали 20 людей. За оцінками метеорологів, за три дні в префектурі Сідзуока випало близько 550 міліметрів опадів, в префектурі Канагава - 780 міліметрів, що перевищило місячний рівень опадів.
В Японії зараз відбувається сезон дощів, який є частиною східно-азіатського сезону, зазвичай він проходить в період між 7 червня і 20 липня.