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В Японии обнаружили высокую патогенность штамма "Дельта"

Автор: Артур Родивилов

Группа специалистов из Токийского университета считает, что штамм коронавируса "Дельта" является наиболее патогенным среди других вариантов нового коронавируса. Они провели исследование, в ходе которого искусственно создали вирусы, несущие мутацию P681R.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Это наиболее характерная мутация для всех штаммов индийской вариации COVID-19.

Известно, что заражение коронавирусом приводит к разрушению клеток, которые затем сливаются в единую массу (так называемые синтиции).

В ходе экспериментов с участием грызунов японские специалисты выявили, что заражение "Дельта"-штаммом приводит к повышенному объему синтициев, который в 2,7 раза превышает по массе аналогичные образования при инфицировании другими вариантами коронавируса.

Именно этот фактор вызывает, по мнению ученых, большую склонность к различного рода патологиям.

Кроме того, животные, зараженные вирусом с мутацией P681R, теряли в весе на 4,7-6,9% больше, чем грызуны с отличающимися штаммами.

Ранее мы сообщали, что "Дельта"-штамм стал самым распространенным вариантом COVID-19 в США.

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