В Японії виявили високу патогенність штаму "Дельта"

Це найбільш характерна мутація для всіх штамів індійської варіації COVID-19.

Відомо, що зараження коронавірусом призводить до руйнування клітин, які потім зливаються в єдину масу (так звані синтіціі).

В ході експериментів за участю гризунів японські фахівці виявили, що зараження "Дельта"-штамом призводить до підвищеного обсягу синтіціев, який в 2,7 рази перевищує по масі аналогічні освіти при інфікуванні іншими варіантами коронавірусу.

Саме цей фактор викликає, на думку вчених, велику схильність до різного роду патологій.

Крім того, тварини, заражені вірусом з мутацією P681R, втрачали у вазі на 4,7-6,9% більше, ніж гризуни з різними штамами.