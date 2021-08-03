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В Японії виявили високу патогенність штаму "Дельта"

Автор: Артур Родивилов

Група фахівців з Токійського університету вважає, що штам коронавірусу " Дельта" є найбільш патогенним серед інших варіантів нового коронавірусу. Вони провели дослідження, в ході якого штучно створили віруси, що несуть мутацію P681R

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Це найбільш характерна мутація для всіх штамів індійської варіації COVID-19.

Відомо, що зараження коронавірусом призводить до руйнування клітин, які потім зливаються в єдину масу (так звані синтіціі).

В ході експериментів за участю гризунів японські фахівці виявили, що зараження "Дельта"-штамом призводить до підвищеного обсягу синтіціев, який в 2,7 рази перевищує по масі аналогічні освіти при інфікуванні іншими варіантами коронавірусу.

Саме цей фактор викликає, на думку вчених, велику схильність до різного роду патологій.

Крім того, тварини, заражені вірусом з мутацією P681R, втрачали у вазі на 4,7-6,9% більше, ніж гризуни з різними штамами.

Раніше ми повідомляли, що "Дельта" - штам став найпоширенішим варіантом COVID - 19 в США.

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Коронавірус