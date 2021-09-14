В Японии обнаружили посторонние вещества в вакцине Pfizer
В японском городе Сагамихара (префектура Канагава) медики обнаружили посторонние вещества в вакцине американской компании Pfizer. Примеси были зафиксированы в 18 ампулах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт префектуры.
Указано, медики на трех разных пунктах прививания обнаружили посторонние вещества в 18 доз вакцины во время визуального осмотра препаратов перед началом иммунизации.
Таким образом, прививание подозрительными вакцинами удалось избежать.
Кроме того, аналогичный случай обнаружения посторонних веществ в вакцине Pfizer был зафиксирован днем ранее в городе Камакура.
Вследствие чего, местные власти обратились к производителю с просьбой провести расследование.
Однако другие флаконы, из той же партии, будут использоваться в городах, поскольку медики заявили, что примесей в них замечено не было.
Напомним, ранее Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna после обнаружения примесей в некоторых флаконах.
Добавим, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna от COVID-19, в которой было обнаружены посторонние вещества.