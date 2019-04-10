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В Японії виявили уламки зниклого винищувача F-35A

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 06:16
В Японії виявили уламки зниклого винищувача F-35A

Пілота винищувача не знайшли

В Японії знайшли уламки винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A, який зник з радарів під втронік, 9 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уламки літака були знайдені в районі передбачуваного місця падіння. Однак, перебуваючи на борту пілот поки не виявлено.

За даними місцевих ЗМІ, до пошуково-рятувальної операції, яка тривала всю ніч, були задіяні кораблі та військова авіація.

Нагадаємо, японський винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35A пропав з екранів радарів під час польоту над Тихим океаном приблизно в 135 км від узбережжя північної японської префектури Аоморі.

Міністр оборони Японії Такесі Івая після інциденту розпорядився тимчасово припинити польоти F-35A до з'ясування причин події. Всього у сил самооборони зараз є 13 подібних машин. Всі вони знаходяться на базі Місава на півночі головного острова Японії - Хонсю.

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