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В Японії планують закрити АЕС "Фукусіма-2"

НовиниЕнергетика    14.06.2018 - 21:00
Фото: працівники TEPCO на АЕС Fukushima Daiichi (twitter.com/TEPCO_English)
Фото: працівники TEPCO на АЕС Fukushima Daiichi (twitter.com/TEPCO_English)

Компанія планує демонтувати чотири реактори

Енергетична компанія Токіо (TEPCO) має намір вивести з експлуатації атомну електростанцію "Фукусіма-2" і демонтувати чотири реактори. Про це повідомляє Associated Press.

Компанія Holdings заявила, що прийме рішення про терміни та інші деталі, перш ніж офіційно оголосить про демонтаж чотирьох реакторів на станції Fukushima Dai-ni або № 2, яка не відновлювала роботу з часу катастрофи 2011 року.

TEPCO заявила, що зняття з експлуатації Фукусіми №2 обійдеться приблизно в 280 млрд ієн (2,5 млрд доларів), на додаток до приблизно 22 трлн ієн (200 млрд доларів), необхідних для поточної очистки Фукусіми №1.

Станція Fukushima Dai-ichi, або №1, була сильно пошкоджена 11 березня 2011 року внаслідок землетрусу і цунамі.

Нагадаємо, у Японії 11 березня 2018 року вшанували пам'ять жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомної електростанції "Фукусіма-1".

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Теги публікації: Японія, Фукусима, АЭС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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